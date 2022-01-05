BIST 1.982
DOLAR 13,51
EURO 15,31
ALTIN 790,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

211 kiloluk orkinos yakalandı! Fiyatını duyanlar inanamadı

211 kiloluk orkinos yakalandı! Fiyatını duyanlar inanamadı

JAPONYA’daki Toyosu Balık Pazarı'nda yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.9 milyon liraya alıcı buldu.

Abone ol

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak yapılan balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. En yüksek fiyat teklifini geçen yıl olduğu gibi Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos alırken, balık 16.88 milyon yene (yaklaşık 1.9 milyon lira) alıcı buldu.

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarı'nın Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon yenlik (yaklaşık 38 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu. 2020 yılında 276 kilogramlık bir orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 22 milyon lira) olurken, geçen yıl da 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon yene (yaklaşık 2.4 milyon lira) satılmıştı. Son yıllarda belirlenen fiyatların önceki senelere göre düşük olması, Covid-19 pandemisinin restoran sektörü üzerindeki etkisi olarak yorumlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikte kademeli fiyatlar devrede! Yeni zamlar ile faturanız ne kadar olacak hesaplandı
Elektrikte kademeli fiyatlar devrede! Yeni zamlar ile faturanız ne kadar olacak hesaplandı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil'den kötü haber ikisi de koronavirüse yakalandı!
Temel Karamollaoğlu ve Yılmaz Özdil'den kötü haber ikisi de koronavirüse yakalandı!
Denizli'de 6 gün önce kaybolan hemşireden acı haber geldi ailesi feci manzaraya dayanamadı
Denizli'de 6 gün önce kaybolan hemşireden acı haber geldi ailesi feci manzaraya dayanamadı
İstanbul'da taksimetre açmayan taksici denetime takıldı: Biz ihracat yapıyoruz
İstanbul'da taksimetre açmayan taksici denetime takıldı: Biz ihracat yapıyoruz
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
65 yaş aylığı 2022 ilk ödemesi ne zaman hangi ayda yatacak?
65 yaş aylığı 2022 ilk ödemesi ne zaman hangi ayda yatacak?
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köpük cevabı
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köpük cevabı
Muharrem Sarıkaya'nın gazeteci tokatlamasıyla ilgili bomba gelişme! 'Mahvoluruz. Bizi bitirirler...'
Muharrem Sarıkaya'nın gazeteci tokatlamasıyla ilgili bomba gelişme! 'Mahvoluruz. Bizi bitirirler...'
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 kaç para oldu yeni tarife
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 kaç para oldu yeni tarife