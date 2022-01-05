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Muharrem Sarıkaya'nın gazeteci tokatlamasıyla ilgili bomba gelişme! 'Mahvoluruz. Bizi bitirirler...'

Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanını tokatladığı anın görüntülerini ortaya çıkaran Talat Atilla, ifşa olayının perde arkasını yazdı. Fatma Şahin olayın üstünü örtmek için nasıl ikna edildi? Gaziantep'teki İHA yöneticileri, İstanbul'a olayı nasıl anlattı?. Orada bulunanlar "Yayılırsa..." diye nasıl tehdit edildi...

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Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep'te, Büşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında İHA muhabirini tokatlamasının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran gazeteci Talat Atilla, Sarıkaya'nın istifasıyla sonuçlanan skandalın üzerinin örtülmeye çalışıldığını ancak görüntüleri ele geçirip yayınlayınca tehdit edildiğini duyurdu. İşte Talat Atilla'nın kaleminden Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayının ifşa olma süreci ve sonrasında yaşananlar...

Fatma Şahin ikna edildi, herkes 'başınız yanar' diye tehdit edildi

Söz konusu yayın bittikten sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayın kapatılması konusunda ikna edilir! Hatta orada bulunan herkes "Başınız yanar! " diye sıkı sıkı defalarca uyarılır.

İHA yöneticileri İstanbul'a 'basit bir söz dalaşı' dedi

İHA bölge sorumluları, skandal tokatla ilgili İstanbul ve Ankara'daki İHA yetkililerine olayı 'basit bir söz dalaşı' olarak anlatırlar. Gelelim bana ısrarla meslektaşlarımın sorduğu o görüntüleri ele geçirmemin perde arkasına .. 

'Bizi bitirirler, mahvederler' diye görüntüyü vermek istemediler

Bir gazetecinin, emekçi bir basın çalışanına tokat attığını ilk duyduğumda doğrusu kamera şakası ya da abartma olarak algıladım. Çünkü elimde görüntüler yoktu!  Görüntüleri ısrarla almak istedim ama 'işimizden oluruz' diye vermediler.

Ayrıntılı gerekçeleri, "Mahvoluruz. Bizi bitirirler. Fatma Hanımın yanındakiler ve Muharrem bey bize 'ekmeğinizden olacağınız gibi dava da açılır' dediler" diye konuştular... 

Sabit bilgisayar ekranından cep telefonuna çektirdim!

Bunun üzerine başka bir kaynaktan, uzun ikna süreci ile Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin yüklü olduğu bir sabit bilgisayardan cep telefonu ile görüntüleri çektirdim. Bu çekim esnasında 2 kişi etrafı gözetledi, bir kişi de çekimi yaptı.

Montaj mı diye defalarca kontrol ettirdim

Görüntüler elime ulaştığında dahi tam ikna olmadım. Montaj olup olmadığını defalarca kontrol ettirdim. Her ihtimale karşı videoyu YouTube'a yükleterek montaj olup olmadığını bir kez de buradan test ettim. Her şeyden emin olunca kişisel Twitter hesabımdan paylaştım. 

Benim attığım ilk videoyu dikkatlice izlerseniz, cep telefonundan çekildiği belli oluyor ve görüntülerin titrediğini, hatta sabit bilgisayarın alt kenarının bile görüldüğüne şahit olacaksınız. 

Yayınladığım için tehdit ediliyorum...

Talat Atilla, görüntüleri yayınladıktan sonra kendisine destek veren herkese teşekkür ettikten sonra görüntüleri için tehdit edildiğini yazdı. Atilla, "Bu olaydan sonra ve halen devam eden tehdit ve hakaretlere yanıtım yargı ve kalemimle olacak" ifadelerini kullandı.

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