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Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

ANKARA'da hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, olayın psikolojik etkilerden dolayı çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etti.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan İskender'in saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. Görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı yer aldı.

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, istifa kararı aldı. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne sunduğu istifa dilekçesinde, "Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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