BIST 1.972
DOLAR 13,42
EURO 15,20
ALTIN 786,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra kayıplara karışmıştı! Kayıp hemşireden acı haber geldi

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra kayıplara karışmıştı! Kayıp hemşireden acı haber geldi

Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce ailesine ‘Arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Abone ol

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten CHP'ye Kur'an kursu tepkisi: Zehirli bir dil kullanılıyor
Ömer Çelik'ten CHP'ye Kur'an kursu tepkisi: Zehirli bir dil kullanılıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
BBP Millet İttifakı'na mı giriyor? Mustafa Destici'den açıklama geldi
BBP Millet İttifakı'na mı giriyor? Mustafa Destici'den açıklama geldi
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu
Metin Feyzioğlu’nun zırhlı makam aracı satışa çıkarıldı
Metin Feyzioğlu’nun zırhlı makam aracı satışa çıkarıldı
e-Devlet'te yeni uygulama! Araç sahipleri dikkat!
e-Devlet'te yeni uygulama! Araç sahipleri dikkat!
Afyonkarahisar'da 13 gündür haber alınamıyor! Her yerde yurttan kaçıyor: Kızımı bulursam...
Afyonkarahisar'da 13 gündür haber alınamıyor! Her yerde yurttan kaçıyor: Kızımı bulursam...
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre haftalık vaka haritasını yayınladı
Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre haftalık vaka haritasını yayınladı
Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor Türkiye'nin en büyüğü olacak
Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor Türkiye'nin en büyüğü olacak