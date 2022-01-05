BIST 1.965
DOLAR 13,45
EURO 15,22
ALTIN 787,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da 13 gündür haber alınamıyor! Her yerde yurttan kaçıyor: Kızımı bulursam...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da 13 gündür haber alınamıyor! Her yerde yurttan kaçıyor: Kızımı bulursam...

AFYONKARAHİSAR’da daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk tekrar yurttan kaçınca babası tarafından her yerde aranıyor.

Abone ol

Daha önce Afyonkarahisar’da kaldığı yurttan kaçan ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen 15 yaşındaki Sevda Yumuk, savcılık kararıyla yerleştirildiği Kastamonu Çocuk Evleri’nden ayrılınca 13 gündür kendisinden haber alınamıyor. Her yerde 15 yaşındaki kızını arayan baba Bünyamin Yumuk, “Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sürekli yurttan kaçan kızımı artık yanıma almak istiyorum. Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor. Bulursam tedavi ettireceğim. Gören ya da duyan emniyete ve jandarmaya haber etmesini Allah rızası için istiyorum” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trabzon'da kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti! Babasına üzüldüğü için...
Foto Galeri Trabzon'da kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti! Babasına üzüldüğü için... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre haftalık vaka haritasını yayınladı
Fahrettin Koca 18-24 Aralık illere göre haftalık vaka haritasını yayınladı
Mavi kart sosyal aylık kart 2022 ücreti kaç para oldu? 60 yaş üstü aylık akbil ücreti
Mavi kart sosyal aylık kart 2022 ücreti kaç para oldu? 60 yaş üstü aylık akbil ücreti
İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu! Bilim Kurulu üyelerinden korkutan açıklama
İstanbul'daki hastanelerde Omicron yoğunluğu! Bilim Kurulu üyelerinden korkutan açıklama
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi 200 mühendis 81 ilde göreve başladı
Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi 200 mühendis 81 ilde göreve başladı
Ukrayna ve NATO 10 Ocak'ta "Rusya'nın saldırgan tutumunu" görüşecek
Ukrayna ve NATO 10 Ocak'ta "Rusya'nın saldırgan tutumunu" görüşecek
Evin çatısındaki tamirat feci bitti!
Evin çatısındaki tamirat feci bitti!
2021'de bir ailenin haberleşme gideri 4 binin üstüne çıktı
2021'de bir ailenin haberleşme gideri 4 binin üstüne çıktı
Mavi kart öğrenci aylık akbil ücreti 2022 kaç para oldu? 2022 zamlı İETT tarifesi
Mavi kart öğrenci aylık akbil ücreti 2022 kaç para oldu? 2022 zamlı İETT tarifesi