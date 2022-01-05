Türk Telekom'dan genç mühendis hamlesi 200 mühendis 81 ilde göreve başladı

Türk Telekom Genç Mühendis Programı'nın değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis, Türkiye'nin 81 ilinde görevine başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un istihdama katkısı sürüyor.

Genç Mühendis Programı'nı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 mühendis, network, erişim ve enerji sistemleri alanlarındaki görevlerine Türk Telekom bölge müdürlüklerinde başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, güçlü ve kesintisiz iletişim için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin iletişim ihtiyaçlarına en güçlü şekilde cevap verebilmek için 81 ilde daima işinin başında olan çalışma arkadaşlarımızla, Türkiye'nin altyapısını omuzlarımızda taşımaktan gurur duyuyoruz. Hem gelecek yolculuğumuzu dinamik ve yenilikçi kılmak hem de genç ve eğitimli iş gücünü desteklemek amacıyla Genç Mühendis Programı'nı hayata geçirdik. Programı başarıyla tamamlayan yaklaşık 200 genç mühendisimiz, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan bölge müdürlüklerimizde görevlerine başladı. Telekomünikasyon sektöründeki öncü rolümüzü ve ülkemizin ekonomisine katkımızı, insan odaklı yaklaşımımız çerçevesinde, sağladığımız istihdam olanaklarını artırarak pekiştirmeye devam edeceğiz."

"Sürecin her aşaması çok heyecanlıydı"

Genç Mühendis Programı'nı başarıyla tamamlayan ve Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürlüğü'nde Erişim Mühendisi olarak görevine başlayan Gamze Toprakçı da mezuniyet sonrası iş hayatına atılmak için arayışının sürerken Türk Telekom'un "Genç Mühendisler" projesi ile karşılaştığını belirterek, "İçeriğini incelediğimde benim gibi yeni mezun olmuş ve tecrübesi olmayan mühendislere iş imkanı sunulduğunu gördüm. Bu benim için çok büyük bir fırsattı. Hemen başvurumu yaptım. Sürecin her aşaması çok heyecanlıydı. Son mülakatımdan sonra hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü'nde Erişim Mühendisi olarak göreve başlayan Mustafa Kahraman ise zorlu ancak bir o kadar da keyifli bir işe alım süreci geçirdiğini aktararak, "Çevrim içi olarak gerçekleşen yazılı ve sözlü aşamalarda bireysel ve takım çalışmasına yatkınlık bakımından kendi becerilerimi ve yapabileceklerimi değerlendirme imkanım da oldu. Takip eden süreçte görüşme yapılan illere düzenlenen seyahat organizasyonları ve ekiplerin bizleri sıcak karşılaması da değerli hissettirdi." değerlendirmesinde bulundu.