HES kodu sayesinde 6,6 milyon riskli kişi izole edildi

Kovid-19 ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın devreye soktuğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının salgını dizginlenmede oynadığı kilit rol son verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

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Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 için yaptığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, uçak yolculuklarında 1,4 milyon, şehir içi ulaşımda ise 5,2 milyon kez risk uyarısı verdi ve 6,6 milyon kişi izole edildi.

Dünya çapında en başarılı pandemi yönetim uygulamalarından birini oluşturan HES’te indirme sayısı kasım verilerine göre 89 milyonu aştı. 194 milyon 755 bin HES kodu alınırken günlük hayatta ise sorgulanan kod sayısı 10 milyara yaklaştı.

HES ile 6.6 milyon kişi izole edildi

15 Kasım itibarıyla 9 milyar 950 milyon HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama ile virüsün toplumsal hareketlilikte daha da yayılmasının önüne geçildi. HES kodu sorgulaması sayesinde şehirler arası uçak seyahatlerinde 1,4 milyon, şehir içi ulaşımda ise 5,2 milyon risk uyarısı alındı.

Risk uyarısı sayesinde Kovid-19 riski taşıyan 6.6 milyon kişi başarılı bir şekilde izole edildi. HES uygulaması ile vaka yoğunluk haritasının yanı sıra riskli bölge ve temas uyarısı görülebiliyor. Ayrıca izolasyon bilgisi, Kovid-19 aşı bilgilileri ve aşı kartı oluşturulabiliyor. Tedbirsizlik durumu ihbarı gibi işlemler de yapılabiliyor.