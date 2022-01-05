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5 yıl sonra Yargıtay’dan onay! Çilem’in son itirazı da reddedildi

5 yıl sonra Yargıtay’dan onay! Çilem’in son itirazı da reddedildi

ADANA'da kendisine şiddet uygulayıp, fuhşa sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u (33) öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan'ın (30) Yargıtay'a itirazı reddedildi.

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Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü.Tutuklanan Çilem Doğan, ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tahrik ve iyi hal indirimi’ ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan’ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan’ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava dosyası da Yargıtay’a gönderildi.

5 yıl sonra Yargıtay’dan onay

5 yılın ardından geçen ay Çilem Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay’ın onayı sonrası Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu, kararın düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz dilekçesi sundu. Yargıtay, Doğan’ın itirazını reddetti. Böylece Doğan’ın ceza dosyası, kesinleşmiş oldu.

Umutlarını kaybetmediklerini belirten Avukat Ayanoğlu, “Olayla ilgili 7 yeni tanık var. Onların dinlenmesi ve yeni deliller ışığında yeniden yargılama talep ettik” diye konuştu.

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