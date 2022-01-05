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65 yaş aylığı alma şartları 2022 kimler yaşlılık/65 yaş aylığı alabilir?

65 yaş aylığı alma şartları 2022 kimler yaşlılık/65 yaş aylığı alabilir?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı diğer adıyla yaşlılık aylığına da zam geldi. Devlet tarafından muhtaç, hiçbir geliri olmadığı araştırılan vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı 1296 oldu. 65 yaş aylığı 2022 ilk ödemesi mart ayında ödenecek. Peki 65 yaş aylığı almak için nereye başvurmak gerekir?

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Her 3 ayda bir kez yılda 4 kere ödenen 65 yaş aylığı diğer adıyla yaşlılık aylığına da zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 artışın ardından 65 yaş aylığı kaç para oldu araştırması da başladı. 2022 yılında 65 yaş aylığı 1296 lira oldu. Muhtaç, güçsüz ve hiçbir geliri olmadığı tespit edilen vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı nereden alınır, nasıl alınır ve hangi aylarda ödenir?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

65 yaş aylığı nasıl alınır:  2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır: Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır: 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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