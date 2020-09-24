Onur Şan kiminle evli eşi Büşra Aköz kimdir yaşı kaç?

Türkülerin sevilen sesi Onur Şan özel hayatı ile merak konusu oldu. 2 yıl Seda Sayan ile evli kaldıktan sonra boşanmış ve uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Onur Şan ikinci evliliğini 2015 yılında Büşra Aköz ile yaptı. Peki 39 yaşındaki Onur Şan'ın eşi Büşra Aköz kimdir ne iş yapıyor?

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Türküleri ve buğulu sesi ile kendine has hayran kitlesi olan sevilen sanatçı Onur Şan uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Özel hayatı ile merak edilen Onur Şan'ın 2008 yılında Seda Sayan ile olan evliliği çok konuşulmuştu. Peki Onur Şan kiminle evli, eşi kimdir?

Türkücü Onur Şan bir dönem Seda Sayan ile fırtınalı bir ilişki yaşamış ve çift 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. 2 yıl evli kalan Seda Sayan ve Onur Şan evliliği 2010 yılında bitmişti.

Bu ayrılığın ardından uzun süre sessiz kalam Onur Şan 2015 yılında sessiz sedasız Kübra Aköz ile evlendi.

Büşra Aköz’le hayatını birleştiren türkücü, o dönem yaptığı bir açıklamada bar ve gece kulübünde sahne almayı bıraktığını açıklamıştı.

Verdiği bir röportajda eşiyle tanışmasını şöyle anlattı...

Eşim Büşra Aköz ile evlenmeden bir yıl önce tanıştık. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde konser verdim; orada gördüm hanımefendiyi, sonra büyükler, aileler devreye girdi ve kısmetmiş oldu, çok şükür. Beni kabul ettiler, bana inandılar.

Geçmişe dair konuşmam yanlış olur. Benim derdim kendimle. Pişman olduğum o kadar çok şey var ki. Önemli olan bunlardan ders almak.

Evliliğimle ilgili güzel yorumlar aldım. Herkes tebrik etti. Bana nazar duaları yollayıp 'Çok yakışmışsınız' diyorlar. Herkesten Allah razı olsun.

Onur Şan 2008 yılında şarkıcı Seda Sayan'la dünya evine girmişti. 2 yıllık beraberliğin ardından çift 2010 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Onur Şan daha sonra bir süre sahnelere ara vermişti.

Onur Şan 39 yaşında ve aslen Sivaslı. . İlk, orta ve liseyi ATA Kolejinde tamamladı.İstanbul Teknik üniversitesi Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı.

Müzik yaşantısına, 8 yaşında bağlama çalmayı öğrenerek başlayan Onur Şan, Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği üstün performansıyla birinci oldu.

TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi . TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı.

2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.Bunun yanı sıra 1998 Yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katılan genç sanatçı Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile temsil etti .

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan ve gençleri ekrana bağlayan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" Programını başarıyla sundu.

Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol alıp, içindeki gizli kalmış oyunculuk yeteneğini, ortaya çıkararak, ikinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle, kendini geliştirip, oyunculuk dalında da başarılı olduğunu kanıtladı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.

Gerek yurtiçi-yurtdışı, gerekse Üniversite Konserleriyle ve bar programlarıyla THM ' ne hizmet etmeye devam etmektedir. Derlemeleriyle, TRT arşivine büyük hizmetler sağlayan Babası A.Turan Şan, Amcası Ömer Şan ve Yengesi "Bilge Şan", TRT İstanbul Radyosu THM sanatçılarıdır.Ayrıca şu an Akasya Durağı dizisindeki Seyit olarak da tanınır.