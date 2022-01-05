Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlerine karşı 'asma kilit talimatı' iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı randevusuz ziyaretlerde kapıda kalması çok konuşulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretinde kapıya kilit asıldığı görüntü damga vurmuştu. İddiaya göre bakanlıklara zincir ve asma kilit talimatı gitti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Ekim 2021’de ilk olarak Merkez Bankası’na gitti ve Başkan Şahap Kavcıoğlu ile 1.5 saat görüştü. TÜİK’in kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladığı gün de kurumu ziyaret etmek istedi. Randevu isteği reddedilen Kılıçdaroğlu, kurumun binasına gittiyse de içeri alınmadı.

Kılıçdaroğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin “yüksek puan almasına karşın mülakat puanı gerekçe gösterilerek” elenmesi üzerine, bu kez de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep etti. Ne var ki ondan da yanıt alamadı. Bunun üzerine bakanlığa giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadığı gibi, demir kapılar kapatılarak zincir ve asma kilit takıldı.

Talimat gitti iddiası

TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na Kılıçdaroğlu’nun alınmaması ve kapılara kilit vurulması sonrası bakanlıklarda tedirginlik başladı. Cumhuriyet'in iddiasına göre Kılıçdaroğlu’nun diğer bakanlıkları ve kurumları ziyaret etmek istemesi karşısında nasıl önlem alacakları tartışılırken bakanlıkların ilgili birimlerine asma kilit ve zincir alınması yönünde talimat verildi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine zincirli-asma kilitli önlemler, rektörleri de tedirgin etti. Adını açıklamayan bir rektör, “Randevu ve ziyaretler sonrası rahatsız olduk. Acaba kampus ve rektörlüğe gelmek isterse randevu verecek miyiz vermeyecek miyiz diye düşünüyoruz” dedi.