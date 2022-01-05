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Euroleague’de 7 maça koronavirüs engeli! Fenerbahçe'nin maçı da ertelendi

Euroleague’de 7 maça koronavirüs engeli! Fenerbahçe'nin maçı da ertelendi

THY Euroleague’in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

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THY Euroleague’de korona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.

Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle:

ALBA Berlin-Panathinaikos
Anadolu Efes-FC Bayern Münih
Zalgiris Kaunas-Olympiakos
Real Madrid-UNICS Kazan
Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria
ASVEL-Monaco
Kızılyıldız-Fenerbahçe

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