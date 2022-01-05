Samar Adgar kaç yaşında kimdir eski estetiksiz hali nasıldı?

Oğlunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı 49 yaşındaki Özcan Deniz yeni sevgilisi iranlı Modacı Samar Dadgar'la olan aşk pozlarını ilk kez paylaştı. Bu paylaşımın ardından Özcan Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. peki Samar Dadgar kimdir, aslen nereli, estetiksiz eski hali nasıldı?

Abone ol

Son günlerin olaylı ismi Özcan Deniz sevgilisi ile aşk dolu pozlarını paylaştı ortalık karıştı. Eski eşi, oğlunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan ve oğlunun velayetini annesine kaptıran Özcan Deniz aradığı aşkı İranlı Modacı Samar Adgar'da buldu. Peki kimdir Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Adgar, kaç yaşında, eski estetiksiz hali nasıldı?

İlk paylaşım geldi: Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.

50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.



Samar Dagdar kimdir: İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında. 26 yaşında olan Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

Özcan Deniz kimdir: 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde dünyaya geldi. Özcan Deniz aslen Ağırılıdır ve Kürttür. Dört kardeşi vardır.

5 yaşındayken ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti.

İlkokulu Aydın'da okudu. Ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarıda bıraktı. Özcan Deniz ilkokul mezunudur. Okul hayatının ardından simit, limon, pide satıcılığı yaptı, inşaatlarda ve kaportacılarda çalıştı.

İlkokul çağlarında müziğe ilgi duyan Özcan Deniz, 13 yaşında İzmir'de şarkı söylemeye başladı. Sunuculuğunu Cenk Koray'ın yaptığı Geleneksel Ses Festivali'nde birinci oldu. 1988 yılında albüm yapmak amacıyla İstanbul'a geldi. Başarılı olamayınca Almanya'ya gitti. Burada Türklerin yaşadığı mekanlarda sahne aldı. Almanya'da 1992 yılında 'Yine Ağlattın Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Tekrar İstanbul'a dönen Özcan Deniz burada Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu ile tanıştı.

1993 yılında 'Hadi Hadi Meleğim' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı.

1994 yılında 'Ona Sevdiğimi Söyle' sinema filminde ilk oyunculuk deneyimi yaşadı. 1997 yılında 'Yalan mı' albümünü çıkardı ve aynı adı taşıyan televizyon dizisinde başrol oynadı.

2002-2003 yıllarında 'Asmalı Konak' dizisinde 'Seymen Karadağ' karakteriyle hafızalarda yer edindi.

1992-2002 yılları arasında Handan Deniz ile evli kaldı. 2018-2019 yıllarında Feyza Aktan ile evli kaldı. Son evliliğinden 'Kuzey' (d.2018) adında bir oğlu oldu.