Yunus Gezer intihar mektubu ne yazıyordu? Yunus Gezer kimdir nasıl öldü?

İZMİR'de yaşayan aslen Aydınlı olan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Yunus Gezer intihar mektubu yazarak hayatına son verdi. Twitter hesabından 'kimse beni sevmedi' diyerek intihar mektubu paylaşarak ölen Yunus Gezer merak konusu oldu. Peki geride uzun bir intihar mektubu bırakan Yunus Gezer kimdir?

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İZMİR'de yaşayan üniversite öğrencisi Yunus Gezer twitter hesabından akıllara durgunluk veren bir intihar mektubu yayınlayarak hayatına son verdi. Henüz 25 yaşında olan Yunus Gezer Beni kimse sevmedi' diyerek intihar etti, geride intihar mektubu bıraktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Yunus Gezer merak konusu oldu. Polis ekiplerinin cansız bedeni ile karşılaştığı Yunus Gezer aslen Aydınlı. Peki kimdir Yunus Gezer, neden intihar etti, intihar mektubunda ne yazıyor?

Mektubu gören Gezer’in yakınları hemen polise haber verdi. Gezer’in evine giden polis ve sağlık ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yunus Gezer kimdir: Yunus Gezer 25 yaşında Aydın'lı üniversite öğrencisidir. İzmir'de yaşayan ve aslen Aydın'ın Efeler ilçesinden olan 25 yaşındaki genç kendi Twitter hesabından mektup paylaşarak hayatına son verdi. Yunus Gezer'in intihar edeceği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus Gezer'in paylaştığı mektup:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değildir, herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibari ile tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır, tamamen hür irademle aldım. Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakasını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.

Yunus Gezer"