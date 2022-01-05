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Evde bakım maaşı 2022 kaç para oldu zamlı ocak ödemesi ne zaman?

Evde bakım maaşı 2022 kaç para oldu zamlı ocak ödemesi ne zaman?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2706 lira oldu. Zamlı yeni evde bakım maaşları ocak ayının 15'inden sonra hesaplara yatacak.

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Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı asgari ücrete yapılan zammın ardından arttı. 2022 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2706 lira verilecek. Zamlı, yeni evde bakım maaşları ocak ayında hesaplara yatacak. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak. 

Evde bakım maaşı 2022 zammı, asgari ücrete yapılan zam oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Geçtiğimiz ay açıklanan asgari ücret oranı ile beraber evde bakım maaşı da arttı. Evde bakım maaşı 1798'den 2706'ya yükseldi.

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

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