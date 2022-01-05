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Süper Lig'i koronavirüs vurdu! Beşiktaş başvurdu bu hafta maçlar oynanmayabilir

Süper Lig'i koronavirüs vurdu! Beşiktaş başvurdu bu hafta maçlar oynanmayabilir

BEŞİKTAŞ ve Galatasaray başta olmak üzere birçok Süper Lig takımında onlarca oyuncu koronavirüse yakalandı. En fazla koronalı oyuncuya sahip olan Beşiktaş, bu hafta oynanacak olan Süper Lig maçlarının ertelenmesini istedi

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Covid-19 vakaları sonrası Süper Lig ertelenebilir. Beşiktaş ve Galatasaray'da Covid şoku giderek büyüyor. Beşiktaş'ta 7 futbolcu, Galatasaray'da ise 3 futbolcunun koronavirüs yakalanması, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. 

Beşiktaş, TFF'den maçlara erteleme istedi

Toplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

Ligin ikinci yarısı 15 gün sonra başlasın

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, "Birçok futbolcumuz Covid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." dedi.

TFF'nin konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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