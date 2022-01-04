Yunan Bakan Nikos Dendias yine Türkiye'yi şikayet etti

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna ve Balkanlar'daki durumun yanı sıra Türkiye'yi de şikâyet etmeyi ihmal etmedi.

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Türkiye'yi görüştüğü herkese şikâyet eden Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, artık ciddiye alınmıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken’le görüşmek isteyen Dendias, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman’a yönlendirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, en son dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüşmüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Ruth Sherman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yunan Bakan Dendias, ABD'li Sherman ile Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeleri aldı.

Sosyal medya paylaşımında, Her fırsatta masadan kaçan taraf olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta yaptığı gibi yine Türkiye'yi ABD'li Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'a şikâyet ettiği de belirtildi.

Suudi Arabistan'a da şikayet

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikâyetlerde bulundu.

Dendias, "Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğini" yönünde akla hayale sığmayacak bir iddia ortaya attı.

Yunan Bakan Nikos Dendias'ın, 9 mevkidaşıyla daha görüştüğü, ABD Dışişleri Bakanı'nın ise görüşmeyi kabul etmeyip, yardımcısı Wendy R. Sherman'ı yönlendirmesi diplomatik çevrelerde gündem oldu.