Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip

Galatasaray ve Fulham'ın kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için Fransa'dan da talip var.

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La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun talipleri artıyor.

İspanyol ekibinden ayrılığı gündemde olan milli futbolcu için İngiliz ekibi Fulham devrede. Zaman zaman adı Galatasaray ile de anılan Yokuşlu'ya son talip Fransa'dan.

Fulham, Bordeaux, Galatasaray...

FootMercato'nun haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için somut temas kurdu.

Fulham'ın oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği konuşulurken Galatasaray'ın da yarışta olduğu ancak futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediği öne sürüldü.

Bu sezon Celta Vigo formasıyla 8 maça çıkan Okay Yokuşlu'nun kulübüyle 2023 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Türkiye'de sırasıyla Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giyen 27 yaşındaki milli futbolcu 2018 yazında 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle La Liga'nın yolunu tutmuştu.

Okay Yokuşlu geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanmış ve Premier Lig'de 16 maçta görev yapmıştı.