Türkiye 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 382 bin 888 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 133 milyon 551 bin 202'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.