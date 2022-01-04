BIST 1.964
DOLAR 13,58
EURO 15,34
ALTIN 788,38
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 382 bin 888 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 133 milyon 551 bin 202'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdırdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İzmir'de 94 yaşındaki adam torun katili oldu
İzmir'de 94 yaşındaki adam torun katili oldu
Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı
Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı
Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi
Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi
Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu
Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu
Önder Karaveli yıldız ismin testinin pozitif olduğunu açıkladı
Önder Karaveli yıldız ismin testinin pozitif olduğunu açıkladı
Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü
Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı genç istihdamı destek paketinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı genç istihdamı destek paketinin detayları belli oldu
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?