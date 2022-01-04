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Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası

Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası

İNGİLİZ devi Manchester United'in Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

Astronomik teklif hazırlığı

Premier Lig devinin Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için ayırdığı transfer bütçesi de belli oldu. Manchester United'ın Marcao için devre arasında 25 milyon avroluk bir transfer teklifini Galatasaray'a sunacağı vurgulandı.

Avrupa'nın yakın takibinde

Manchester United'ın transfer etmek istediği Marcao'ya Avrupa'nın önde gelen takımlarının da talip olduğu öğrenildi. Tecrübeli stopere özellikle Serie A takımlarının çok yakından ilgi duyduğu kaydedildi.

Fatih Terim'in gözdesi

Galatasaray'ın sezon başında oynadığı Giresunspor mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası 8 maç ceza alan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayı takım arkadaşlarına kaptırmadı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray'da 21 mücadelede forma şansı buldu, bu süreçte 1 asist üretti.

Sözleşmesi 2024'te bitecek

Galatasaray'ın başarılı savunmacısının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon 500 bin avro olarak ifade ediliyor.

Galatasaray 4 milyon avro ödedi

Profesyonel futbolculuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Portekiz ekibi Chaves, tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin avro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon avro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.

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