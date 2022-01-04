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İzmir'de 94 yaşındaki adam torun katili oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de 94 yaşındaki adam torun katili oldu

İZMİR'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, tartıştığı torununu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İZMİR'in Bayındır ilçesinde bağlı Hasköy Mahallesi'nde  aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı.

Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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