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Yunanistan'ın FETÖ'cüler geçerken sonik silahları devre dışı bıraktığı ortaya çıktı

Yunanistan'ın FETÖ'cüler geçerken sonik silahları devre dışı bıraktığı ortaya çıktı

YUNANİSTAN'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecilere karşı kullandığı kulakları sağır eden sonik silahları önceden bilgileri gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin geçişi sırasında devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

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AVRUPA Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin, kulakları sağır eden sonik silahların Türkiye sınırında kullanıldığını söyledi.

Tahsin, "Bu cihazlar Türkiye tarafına doğru 3 kilometre derinliğe varan ses dalgası yayabiliyor. Bu silahlar kullanıldığında Yunan tarafında bir sorun yaşanmadı yani burada hedef Türkiye tarafı. Sınırda hareketlilik görüldüğü andan itibaren bu silahın kullanımına başlıyorlar" dedi.

Tahsin, aynı sistemin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin geçişi sırasında devre dışı kaldığını söyledi.

FETÖ'cülerin Ferecik kasabasındaki merkeze bilgilendirme yaptığını hatırlatan Tahsin, "Bu bilgilendirmeden sonra FETÖ'cüler Meriç'i rahatça geçerek Yunanistan'dan sığınma talep ediyor. Ferecik'te işlemler tamamlandıktan sonra Atina'ya Dedeağaç Havalimanı'ndan veya karayoluyla ilerliyorlar. FETÖ'cülerin kaç kişi halinde Yunanistan'a geleceği önceden biliniyor. İnsanlar arasında niçin çifte standart uygulanıyor, FETÖ'cülere niçin geçit veriliyor? Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan, insan ayrımcılığı yapıyor" ifadelerini kullandı.

(YENİ ŞAFAK)

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