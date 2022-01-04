Tekirdağ’da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 870 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Ardından Mürefte'de 1680 litre sahte şarap ele geçirildi.

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Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla kırsal Küçükhıdır Mahallesi'nde yaşayan İ.C.’nin (55), evinde sahte içki bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan jandarma, bidonlar ve şişeler içinde satışa hazır 870 litre sahte şarap ile 1 üzüm sıkma makinesi ele geçirdi. İ.C., gözaltına alındı.

1680 litre sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 870 litre sahte şarap ele geçirilmesinin ardından Şarköy ilçesinde de Mürefte'de oturan H.A.Y.Ş.'nin, sahte şarap üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin taşındığı, Ü.B.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracı takibe alarak, durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1680 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.Y.Ş. ile Ü.B.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.