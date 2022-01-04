İsrail'de eşcinsel çiftlere çocuk sahibi olma hakkı

İsrail, gelecek haftadan itbaren eşcinsel çiftlerin taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasını mümkün kılacak yasal düzenlemeyi yürürlüğe koyacakAbone ol
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, geçen yılki Yüksek Mahkeme kararının ardından İsrail'deki eşcinsel çiftlerin, taşıyıcı anneler aracılığıyla gelecek haftadan itibaren çocuk sahibi olabileceğini söyledi.
Kararı duyuran eşcinsel Sağlık Bakanı Horowitz, "LGBT topluluğunun uzun mücadelesinin amacı kanun önünde ve ebeveynlikte eşitliktir” dedi.