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CHP Belediye Hukuk Komisyonu'nu topluyor

CHP Belediye Hukuk Komisyonu'nu topluyor

CHP'de, belediyelere yönelik soruşturmalarda atılması gereken adımların değerlendirilmesi amacıyla kurulan Belediye Hukuk Komisyonu, bazı genel başkan yardımcıları, hukukçu milletvekilleri, belediye mevzuatına hakim avukatların katılımı ile yarın toplanacak.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri’de iki hafta önce düzenledikleri Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, CHP'li belediyelere yönelik yeni soruşturma girişimleri olabileceğinin gündeme geldiğini, bu yönde aldıkları duyumları değerlendirdiklerini belirtti.

19 Aralık’ta açıkladıkları çalıştay sonuç bildirgesinde de bu duruma vurgu yaptıklarını bildiren Torun, "Bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik özel teftiş başlatıldı. Kaygılarımızın gerçeğe dönüştüğünü gördük." dedi.

Bunun ardından yeni bir adım atarak parti içinde "Belediye Hukuk Komisyonu" kurduklarını aktaran Seyit Torun, komisyonda, bazı genel başkan yardımcıları, hukukçu milletvekilleri, belediye mevzuatına hakim avukatların yer aldığını söyledi. Komisyonu yarın için toplantıyla çağırdıklarını ifade eden Torun, "Bu toplantımızda, belediyelerimize yönelik haksız ve hukuksuz girişimleri değerlendireceğiz, atacağımız adımları belirleyeceğiz." diye konuştu.

Torun, şunları kaydetti:

"Geçmişte belediyelerimize bir yazı gönderilmiş ve belediyelerimiz polis baskını, soruşturma, inceleme gibi durumlarda hangi adımların atılması gerektiği yönünde bilgilendirilmişti. Şimdi, maddeler halindeki bu metnimizi güncelleyerek yeniden belediye başkanlarımıza ileteceğiz. Bu baskıların önümüzdeki süreçte daha da artacağını biliyoruz. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, hukuksuzluğa karşı duracağız, belediyelerimizin hakkını hukukunu sonuna kadar savunacağız."

chp
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