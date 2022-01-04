BIST 1.968
DOLAR 13,40
EURO 15,12
ALTIN 773,25
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası açıkladı! Türk lirası 1994'ten bu güne en düşük değerde

Merkez Bankası açıkladı! Türk lirası 1994'ten bu güne en düşük değerde

Dolardaki yükseliş sürerken Merkez Bankası'ndan Türk Lirası'nın reel değeriyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Merkez Bankası, TL'nin reel değerinin aralık ayında 1994 yılına kadar giden serinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Abone ol

Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerini gösteren ‘reel efektif döviz kuru' verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda 54,3 endeks değerini alan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, aralıkta yeni dip seviyeyi görerek 47,82 seviyesine geriledi.

Böylece reel efektif döviz kuru 1994'e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Kur krizi yaşanan 2018 yılında bile bu endeks değeri, eylülde 62,46 seviyesine kadar gerilemişti. 1994 yılındaki krizde de görülen en düşük seviye 67,28 olmuştu.

Kasım ayını 13,47 ile kapatan dolar/TL, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi zirvesine ulaşmış, daha sonra Merkez Bankası’nın örtülü müdahaleleri ve kur korumalı mevduat uygulamasıyla yılı 13,35 seviyelerinde kapatmıştı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülke diken üstünde! Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi
Ülke diken üstünde! Kovid-19’un yeni bir varyantı tespit edildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve sokak çağrılarına sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve sokak çağrılarına sert çıkış
CHP’de “kilitli kapı skandalı” iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildi
CHP’de “kilitli kapı skandalı” iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildi
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı ilk transferini, Süper Toto 1. Lig'den yapıyor
Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı ilk transferini, Süper Toto 1. Lig'den yapıyor
İstanbulkart tam bilet fiyatı 2022 kaç para oldu? Tek geçiş ücreti
İstanbulkart tam bilet fiyatı 2022 kaç para oldu? Tek geçiş ücreti
Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da 21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda Kovid-19 aşısı yapıldı
Mehmet Ceyhan topa tuttu! 'Turkovac aşısı olun' demem! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara yanımda çalışan biri ve...
Mehmet Ceyhan topa tuttu! 'Turkovac aşısı olun' demem! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara yanımda çalışan biri ve...
Tuğçe Açıkgöz kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tuğçe Açıkgöz sevgilisi
Tuğçe Açıkgöz kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tuğçe Açıkgöz sevgilisi