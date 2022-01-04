Merkez Bankası açıkladı! Türk lirası 1994'ten bu güne en düşük değerde

Dolardaki yükseliş sürerken Merkez Bankası'ndan Türk Lirası'nın reel değeriyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Merkez Bankası, TL'nin reel değerinin aralık ayında 1994 yılına kadar giden serinin en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

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Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerini gösteren ‘reel efektif döviz kuru' verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda 54,3 endeks değerini alan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, aralıkta yeni dip seviyeyi görerek 47,82 seviyesine geriledi.

Böylece reel efektif döviz kuru 1994'e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Kur krizi yaşanan 2018 yılında bile bu endeks değeri, eylülde 62,46 seviyesine kadar gerilemişti. 1994 yılındaki krizde de görülen en düşük seviye 67,28 olmuştu.

Kasım ayını 13,47 ile kapatan dolar/TL, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi zirvesine ulaşmış, daha sonra Merkez Bankası’nın örtülü müdahaleleri ve kur korumalı mevduat uygulamasıyla yılı 13,35 seviyelerinde kapatmıştı.