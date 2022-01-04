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İzmir'de ortaokulda taciz iddiası! İdari soruşturma başlatıldı

İzmir'de ortaokulda taciz iddiası! İdari soruşturma başlatıldı

İZMİR'de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kantinci kaçtı

Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Taciz edildiğini söyleyen iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitlediler. Olay, birden fazla kişi şikayette bulununca ortaya çıktı. Duyulunca kantinci kaçtı. Beni de hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz etti" dedi.

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