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Dolar kurundaki sert düşüş sonrası seçim anketi yapıldı MAK Danışmanlık açıkladı şaşırtan sonuçlar

Dolar kurundaki sert düşüş sonrası seçim anketi yapıldı MAK Danışmanlık açıkladı şaşırtan sonuçlar

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, dolar kurundaki düşüş sonrası yapılan ankete göre AK Parti'de oy kaybı sürdüğünü iddia etti.

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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de konuk olduğu programda şirketinin 20 - 27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anket hakkında bilgi verdi.

Anket, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdi. Kulat aynı zamanda anketin doların 18 liradan düştüğü gecenin (20 Aralık) ertesi günü yapıldığına da dikkat çekti.

Katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AK Parti yüzde 30.4, CHP yüzde 22.1, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.1, DEVA Partisi yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.

DEVA Partisi'ndeki yükselişe dikkat çeken Kulat, "AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı." dedi.

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