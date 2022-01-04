BIST 1.966
DOLAR 13,29
EURO 15,05
ALTIN 777,33
HABER /  GÜNCEL

PKK'lıların kontrolündeki Kamışlı'ya Esad rejimine ait askeri malzeme uçağı indi

PKK'lıların kontrolündeki Kamışlı'ya Esad rejimine ait askeri malzeme uçağı indi

SURİYE’nin Kamışlı kentinde havaalanına Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Uçaktan, askeri malzemelerin indirildiği belirtildi.

Abone ol

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına dün akşam saatlerinde Esad rejimine ait kargo uçağı indi. Rus yapımı Ilyushin Il-76T model kargo uçağının rejim askerlerine malzeme taşıdığı bildirildi. Uçak, Nusaybin’den de görüldü. Kanat uzunluğu nedeniyle kuleye yanaşamayan uçaktaki malzemeler, pistte indirildi. Uçak malzemelerin indirilmesinin ardından yeniden havalandı.

Kamışlı, rejim ve PKK/YPG’li teröristlerin kontrolünde bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lark fiyatı kaç para oldu 2022 zamlı yeni güncel sigara fiyat tablosu
Lark fiyatı kaç para oldu 2022 zamlı yeni güncel sigara fiyat tablosu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni araştırma! 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Yeni araştırma! 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Parliament fiyatı 2022 yeni zam kaç para oldu? Güncel sigara fiyatları
Parliament fiyatı 2022 yeni zam kaç para oldu? Güncel sigara fiyatları
Koronavirüse yakalanan trafik polisinden acı haber!
Koronavirüse yakalanan trafik polisinden acı haber!
Murattı fiyatı 2022 kaç para oldu güncel zamlı sigara satış fiyatı
Murattı fiyatı 2022 kaç para oldu güncel zamlı sigara satış fiyatı
2021 yılı sonu itibariyle en beğenilen siyasetçi kim? Halkın enflasyon ne kadar?
2021 yılı sonu itibariyle en beğenilen siyasetçi kim? Halkın enflasyon ne kadar?
Parliament sigara fiyatları 2022 güncel kaç para oldu?
Parliament sigara fiyatları 2022 güncel kaç para oldu?
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Adana'da 13 yaşındaki çocuk 'Okula taş atma' diye uyardığı Suriyeli çocuk tarafından bıçaklandı
Bakan Fatih Dönmez maden ihracatında Cumhuriyet rekorunu açıkladı
Bakan Fatih Dönmez maden ihracatında Cumhuriyet rekorunu açıkladı