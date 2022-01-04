Parliament sigara fiyatları 2022 güncel kaç para oldu?

2022 yılının başlaması ile birlikte gelen zamlara vergi zamları da eklendi. Sigara fiyatlarına ocak ayında yeni ÖTV zammı yapıldı, ÖTV'de yüzde 47,40 artış oldu. ÖTV zammı yeni sigara fiyatlarına da yansıdı. En düşük sigara fiyatı 22 oldu. Peki Parliament sigara fiyatları 2022 kaç para oldu, güncel sigara fiyatları listesi...

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2022 yılının başlaması ile birlikte yeni zamlar da ard arda gelmeye başladı. Vergi zamlarında da artış yaşandı. Sigara'daki ÖTV zammı 47,40 oldu. Sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları da arttı, en düşük sigara fiyatı 22 lira oldu. Peki 2022 ocak sigara zammı sonrası Parliament kaç para oldu, güncel sigara fiyatları

Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

En düşük sigara 22 lira olacak: Vergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından en çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi. Bu nedenle örneğin 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor. Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 4 liralık zammın 10 kuruşu sigara firmasına 3,90 lirası vergi olarak devletin kasasına gidecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.

Tütün dumanı içindeki hangi maddeler hastalık yapar?

Tütün dumanında bulunan kimyasal maddelerin arasında yer alan asitler, alkol aldehitler, ketonlar, siyanür, karbon monoksit gibi maddeler doğrudan zehir etkisi gösterirler ve organlarda tahribat yaparlar. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, vücuttaki başka kanserler (gırtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri v.b.) bronşit, amfizem gibi pek çok hastalığın sigaraya bağlı olarak meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Tütün dumanına maruziyet özellikle bebek ve çocukları tehdit etmektedir

Bebek ve çocukların yanında sigara içmek; ani bebek ölümlerine, astım ya da solunum yolu enfeksiyonlarına, kulak enfeksiyonlarına, uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde ise kanser gibi hastalıkların gelişme riskini artırmaktadır. Günde en az 7 saat tütün dumanına maruz kalan gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebek ve erken doğum riski yaklaşık 2 kat yükselmektedir.