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Twitch fenomenlerine ‘kart aklama’ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

Twitch fenomenlerine ‘kart aklama’ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da kredi kartı dolandırıcılarının, Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edildi. Bunun üzerine soruşturma başlatılırken, siber polis 31'i Twitch fenomeni 44 şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçti.

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Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 31’i Twitch fenomeni, 6’sı çocuk 44 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde,  İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir ve Manisa'da operasyon düzenledi.

Baskında aralarında, Muhammed Işık, Boran Mahmutoğlu, Figen Benli, Dilara Esma Toprakçı, Sude Eldem gibi isimlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Çalıntı kartla bağış

Siber Polisinin gerçekleştirdiği operasyon, kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili olduğu belirtildi. İddiaya göre, kredi kartı dolandırıcıları, başkalarına ait kopyaladıkları kartları aklamak için bazı Twitch fenomenleriyle anlaşma yaptı.

Kopya kredi kartlarındaki paralar, Twitch üzerinden bağış yapılmasını sağlayan “Bit”e dönüştürüldü. Daha sonra ise bu bitler, dolandırıcıların anlaştıkları isimlere bağış olarak gönderildi.

Başkalarına ait kartlarla 'BİT' aldılar

İddiaya göre, dolandırıcılarla anlaşan Twitch fenomenleri, aldıkları paraların büyük oranını sanal para olarak iade etti.

Komisyon alarak kopya kredi kartlarının aklanmasına yardımcı oldukları iddia edilen Twitch fenomenleri, geçtiğimiz yıl sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık olayını CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TBMM gündemine taşımıştı.

Bilgileri alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Kasım ayında, bazı ünlü Twitch fenomenleri bilgilerine başvurmak üzere emniyete çağırılmıştı.

1 milyon dolar

Polis ekiperince yapılan çalışmalarda, kredi kartlarından yapılan vurgunun boyutları da ortaya çıktı. Twitch üzerinden polis ekiplerinin şu ana kadar tespit ettiği vurgunun 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

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