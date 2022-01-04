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Attila Szalai için İspanyol devinden 23 milyon euroluk teklif

Attila Szalai için İspanyol devinden 23 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Attila Szalai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Liga ekibi Atletico Madrid'in, Macar stoper için 23 milyon Euro teklif edebileceği öne sürüldü.

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İspanyol basını, David García için Osasuna'dan olumsuz cevap alan Atletico Madrid'in gözünü ikinci seçeneği olan Attila Szalai'ye çevirdiğini duyurdu.

ElgolDigital'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Szalai'nin son aylarda piyasa değerinin patlama yaptığı vurgulandı.

Chelsea, Napoli ve Tottenham gibi büyük takımların Macar yıldızın durumunu sorduğu ifade edildi.

Bu transfer operasyonun bedelinin 23 milyon euro olarak tahmin edildiğini belirten site, savunmada açığı olan Atletico Madrid'in Szalai için bu büyük miktarı teklif etmeye istekli olabileceğini kaydetti.

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