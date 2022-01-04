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Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter ilk kez ABD'li bir kongre üyesinin kişisel hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'in kişisel hesabını 'yanıltıcı bilgi' gerekçesiyle kalıcı olarak askıya aldı.

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Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılara karşıtlığı ile bilinen Georgia eyaletinden 2020'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Greene'nin hesabı, Twitter tarafından kalıcı olarak askıya alındı. Karara gerekçe olarak 'defalarca koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgiler yayılması' gösterildi.

Daha önce kişisel hesabı aynı gerekçelerle askıya alınan Greene, böylece kişisel Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi oldu. Sosyal medya platformu daha önce de iki Cumhuriyetçi Kongre üyesinin hesaplarını geçici olarak askıya almıştı.

Kişisel hesabı askıya alınan Green'in Kongre resmi hesabı ise aktif tutuldu. Karara tepki gösteren Greene, "Twitter Amerika'nın düşmanı ve gerçeği kaldıramıyor" dedi. Telegram hesabından açıklama yapan Kongre üyesi, 'sosyal medya platformlarının gerçeğin yayılmasını engelleyemeyeceğini' öne sürerek, "Komünist Demokratlar gerçeği durduramazlar" dedi.

Aşı ve kısıtlama karşıtı iletiler paylaşan Greene, geçen haziranda da kısıtlamalar ile Holokost benzetmesi yapmasının ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Seçim sonuçları hakkında da 'hile' iddiaları ortaya atan Green'ın hesabı askıya alınmıştı.

Sosyal medya platformu Twitter, Kongre baskını sonrası Eski Başkan Donald Trump'a ait hesabı da askıya almıştı.

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