BIST 1.975
DOLAR 13,27
EURO 14,99
ALTIN 770,31
HABER /  DÜNYA

Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa’da son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Abone ol

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 67 bin 461 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 181 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212’ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 654’ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 606 kişi tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığı, Fransa nüfusunun yüzde 78,5’ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişinin en az 1 doz aşı olduğunu bildirdi.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman doktor 2022 maaşı ne kadar oldu ocak maaşı zamlı kaç para
Uzman doktor 2022 maaşı ne kadar oldu ocak maaşı zamlı kaç para
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
ABD koronavirüste rekor kırdı: 1 milyon vaka!
ABD koronavirüste rekor kırdı: 1 milyon vaka!
Eniştenin oyununa geldi hem birikiminden hem de evinden oldu
Eniştenin oyununa geldi hem birikiminden hem de evinden oldu
Financial Times yayınladı! Nisan ve mayıs için ürküten enflasyon tahmini!
Financial Times yayınladı! Nisan ve mayıs için ürküten enflasyon tahmini!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam açıklaması: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Merter'de İETT otobüsünde yangın paniği! Bir anda tutuştu
Merter'de İETT otobüsünde yangın paniği! Bir anda tutuştu
Kaymakam maaşları 2022 1. sınıf kaymakam ocak zammı yeni maaşı
Kaymakam maaşları 2022 1. sınıf kaymakam ocak zammı yeni maaşı
Markette reyondan alıp kasaya giden şok yaşadı: O etiketler denetim içindi!
Markette reyondan alıp kasaya giden şok yaşadı: O etiketler denetim içindi!
Hadi Özışık anlatıyor! AK Parti'de işler eskisi gibi değil! Bozuk para gibi adam harcıyorlar...
Hadi Özışık anlatıyor! AK Parti'de işler eskisi gibi değil! Bozuk para gibi adam harcıyorlar...