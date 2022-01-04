Hadi Özışık anlatıyor! AK Parti'de işler eskisi gibi değil! Bozuk para gibi adam harcıyorlar...

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, zam sağanağı altında vatandaşın daha ne kadar dayanabileceğini sorguladı... AK Parti içinde son dönemde bozuk para harcar gibi insanların harcanmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaşan Hadi Özışık, Abdullah Gül'ün kendisine gönderdiği "not ettim" mesajını da ilk kez açıkladı...

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Dövizi düşürdük tamam…

Sonra asgari ücrete kallavi bir zam yaptık ona da eyvallah…

Peki bu zamlar ne olacak?..

Her gün bireylere zam yapılıyor…

Elektriğe, doğalgaza, metroya, trene, benzine, mazota, LPG’ye, köprü geçiş ücretlerine yağmur gibi zamlar geldi…

Siz asgari ücrete yüzde 50 zam yapsanız ne olur yapmasanız ne olur?..

Yüzde 50 maaş zammı, yağmur gibi gelen zamlarla gitti zaten…

Yetmedi Demirel’in ücretsiz yapmaya hazırlandığı Boğaz köprülerine çift taraflı ücretleme başladı…

Bu kadar da olmaz…

El insaf…

MESELE ZAMLARI SAVUNMAK DEĞİL KOLTUK KAPMAK…

AK Parti içinde ‘el insaf’ diyenler de var, ‘bu zamlar gelir geçer’ diyenler de var…

Gelir geçer diyenler çok rahat…

El insaf dilerler ise halka dokunan siyasetçiler…

Mücahit Birinci gibiler ise “Bu zamlar gelir geçer" diyor…

Şamil Tayyar diyor ki, “Giderleri önleyemiyorsak, gelirleri artırmalıyız” diyor, ‘milletin aklıyla dalga geçen açıklamalar yapmayın” diyor…

Diyor da kime diyor?.. Anlayan var mı?..

Bence pek anlayan da dinleyen de yok…

Çünkü mesele zamlar ve ekonomi değil, mesele başka…

Mesele, siyasi ikbal kardeşim…

“Ben bir koptuk kapabilir miyim” yarışı var…

CEM KÜÇÜK ‘ZAMLARI ALIŞTIRA ALIŞTIRA YAPIN DA ÜRKÜTMEYİN’ DİYOR…

Cem Küçük ne diyor?..

Zamları yeni yılda değil de biraz daha önce yapsaydınız bu kadar tepki çekmezdi” diyor…

Stratejinin yanlış olduğunu savunuyor…

Sanki yılbaşından önce hiç zam yapılmamış da sadece yılbaşı gecesi zam yapılmış gibi…

Yani Cem, “Milleti çaktırmadan öpün” diyor…

“Milletin ümüğünü sıkacaksanız zamana çaktırmadan sıkın ki vatandaş farketmesin” diyor…

Ya Cem sokaktaki adamın zamlardan canı çıkmış, sen ‘çaktırmadan yapın’ diyorsun…

SEN ZAMLARI YAĞDIRIRSAN İBB DE ZAM YAPAR KARDEŞİM…

Zamlar asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammı aldı götürdü….

Zamlar yağmur gibi yağarken, taksi fiyatları, toplu taşıma fiyatlarına da zam geldi…

AK Partililer, İstanbul’da belediyenin yaptığı zamlara tepki gösteriyor…

İyi de kardeşim sen her şeye zam yaparken adam hiç zam yapmadan dursun mu?..

Sen her şeye zam yapınca o da sana ayak uyduruyor…

Elektriğe, benzine, mazota gelen zamlara ayak uyduruyor…

Devlet Demir Yolları tren biletlerine zam yapıyor, siz çıkıp “metroya, Marmaray’a neden zam yaptın?” diye eleştiriyorsun…

Durduramazsınız o adamların zam yapmasını…

BU İNSANLAR EN FAZLA 6 AY AYAKTA KALABİLİR…

Zamlar yağmur gibi yağıyor da ev fiyatları da araba fiyatları da uçuyor…

Beyaz eşya fiyatları ikiye katlandı…

Ev kiraları aldı başını gidiyor…

El insaf, bu kadar da olmaz yani…

E peki bunları alan, kiralayan var mı…

Evet o da var…

AVM’ler tıklım tıklım…

Yani demek ki sadece garip gureba alamıyor…

Ancakkkk…

Kimsenin bu zam yağmurundan sonra asgari ücretlinin, memura isterseniz yüzde 100 zam yapın…

Bundan sonra en fazla ayakta kalabileceği süre 6 ay…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkıp bu duruma el koyması, çözüm bulup halkın önüne koyması lazım…

Yoksa sıkıntı büyük…

AK PARTİ’DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL! BOZUK PARA GİBİ HARCIYORLAR…

AK Parti’de hiçbir şey eskisi gibi değil…

AK Parti’de dengeler değişti…

Bozuk para gibi adam harcama artık AK Parti’de…

Koltuk kavgası almış başını gidiyor…

Biri doğru bir şey söylediğinde öbürü hemen oradan dikleniyor…

Adamın söylediklerinden ders çıkarmak unutuldu…

Milli Gazete’den Abdülaziz Kıranşal’ın “Bozuk para gibi insan harcıyoruz” başlıklı yazısı tam da bu durumu anlatıyor…

AK Parti’de bozuk para gibi harcanan çok sayıda insan var…

ABDULLAH GÜL İNTERNETHABER’İ ‘NOT ETMİŞ’MİŞ…

İnternethaber’de arkadaşlarımız 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili bi haber yayınlamışlar…

“Efendim Cumhurbaşkanımızın konutundan arıyorum” diyen bir telefon aldım…

Abdullah Gül, kendisiyle ilgili çıkan olumsuz haberlerden oldukça rahatsızmış…

“Sayın Cumhurbaşkanımız size aynen şöyle söylememizi emrettiler: “Biz bunları not ediyoruz…”

Sonra ben Gül ekibinden birilerini aradım ve “neyi not ediyorsunuz?” yiye sordum…

“O arkadaş işgüzarlık yapmış” falan diye çevirmeye çalıştılar…

KEMAL BEY İNSAN VERDİĞİ NAMUS SÖZÜNÜ TUTAR…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘terör iltisaklı kişiler’ tartışması sürüyor…

Tevfik Göksu, CNN Türk ekranlarında yeni bilgiler paylaştı…

Terörden tutuklanmış birisinin halihazırda İBB’de halan görevde olduğunu söyledi…

CHP Grup Başkanvekili “biz ona bakarız” diye geçiştirdi…

Tüm bunları bir kenara bırakıyoruz…

Ben CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden önce verdiği namus sözünü hatırlatıyorum…

“Namus sözü veriyorum, kazandığımız belediyelerden bir tek işçi bile çıkarmayacağız” demişti…

Sedece İBB’de 13 bin kişi işten atılmış…

13 bin kişi geçin 13 kişiyi bile atamazsınız…

Namus sözü verirseniz tutmanız lazım…