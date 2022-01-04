BIST 1.927
DOLAR 13,29
EURO 15,02
ALTIN 779,36
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan muamele! Mülteciye kullandığını FETÖ'cü geçerken kapatıyor

Yunanistan muamele! Mülteciye kullandığını FETÖ'cü geçerken kapatıyor

Yunanistan Türkiye'den geçiş yapmaya çalışan mültecileri caydırmak için kullandığı konik silahı FETÖ'cüler geçerken kapatıyor. Silah, 30 derecelik açıyla 3 km derinliğe kadar mültecilerin üzerine sağır edecek şiddette ses dalgası yayıyor. Sistem, FETÖ’cülerin geçişi sırasında devre dışı bırakılıyor.

Abone ol

Avrupa’ya gitmeye çalışan mültecileri püskürtmek için sonik silahları devreye sokan Yunanistan’ın, FETÖ’cüleri görmezden geliyor.

Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin sistemin Türkiye sınırında kullanıldığını söyledi. Tahsin, “Bu cihazlar Türkiye tarafına doğru 3 kilometre derinliğe varan ses dalgası yayabiliyor. Bu silahlar kullanıldığında Yunan tarafında bir sorun yaşanmadı yani burada hedef Türkiye tarafı. Sınırda hareketlilik görüldüğü andan itibaren bu silahın kullanımına başlıyorlar” dedi. Tahsin, aynı sistemin FETÖ’cülerin geçişi sırasında devre dışı kaldığını söyledi.

FETÖ'cüler Ferecik'e gidiyor

FETÖ’cülerin Ferecik kasabasındaki merkeze bilgilendirme yaptığını hatırlatan Tahsin, “Bu bilgilendirmeden sonra FETÖ’cüler Meriç’i rahatça geçerek Yunanistan’dan sığınma talep ediyor. Ferecik’te işlemler tamamlandıktan sonra Atina’ya Dedeağaç Havalimanı’ndan veya karayoluyla ilerliyorlar. FETÖ’cülerin kaç kişi halinde Yunanistan’a geleceği önceden biliniyor. İnsanlar arasında niçin çifte standart uygulanıyor, FETÖ’cülere niçin geçit veriliyor. AB üyesi Yunanistan’ın insan ayrımcılığı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Kalıcı hasar bırakabilir

LRAD cihazının kulaklarda çınlama hissi oluşturduğuna dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Turan Oğuz ise, desibelin yüksek tutulmasının kalıcı sağırlığa yol açabileceğini söyledi. Kalıcı sağırlık için 160 desibel yeterken, aygıt 162 desibele kadar ulaşıyor.

30 derecelik açının dışında kalanlar sesten etkilenmiyor. Bu sistemlerin ciddi rahatsızlık oluşturacağını ifade eden Oğuz, “Bu sistemlerden korunmak için özel yapılmış kulaklık kullanmak gerekiyor. Bölgede görev yapan askeri gücümüzde bu tip kulaklıklar vardır ama mülteciler savunmasız. Ayrıca Türk askerine bu şekilde zarar verilirse bunun bazı sonuçları da olur” şeklinde konuştu. Bu silahların 7/24 kullanılamayacağını kaydeden Oğuz, sınırda kalabalık gördükleri anda bu cihazların kullanılabileceğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Genel müdür maaşı 2022 ne kadar oldu zamlı genel müdür maaşı
Genel müdür maaşı 2022 ne kadar oldu zamlı genel müdür maaşı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Vali maaşları 2022 kaç para oldu ocak ayı zamlı vali maaşları
Vali maaşları 2022 kaç para oldu ocak ayı zamlı vali maaşları
Grip koronavirüsü bile geçti iki yıldır böylesi görülmedi kuyruklar uzadı
Grip koronavirüsü bile geçti iki yıldır böylesi görülmedi kuyruklar uzadı
Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
"Güler Sabancı beni zehirledi" dahil 46 videoyla hedef alındım! Mahkemeden yasak getirtti
"Güler Sabancı beni zehirledi" dahil 46 videoyla hedef alındım! Mahkemeden yasak getirtti
'Belgesiz konuşmam' diyen Abdulkadir Selvi, o belgeyi yayınladı! MEB'in kapısına kilidi kim vurdurdu?
'Belgesiz konuşmam' diyen Abdulkadir Selvi, o belgeyi yayınladı! MEB'in kapısına kilidi kim vurdurdu?
İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü'ye yalanlama: Tamamen uydurma!
İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü'ye yalanlama: Tamamen uydurma!
ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay
ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay