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ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay

ABD'de 12-15 yaş grubu için 3'üncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Covid-19’a karşı 3'üncü doz Pfizer/BioNTech'in aşısının uygulanmasına yönelik acil kullanım yetkisi verdi.

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ABD’de 12-15 yaş grubundaki çocuklarda Covid-19’a karşı güçlendirici aşı dozuna onay verildi.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun uygulanmasına acil kullanım yetkisi verirken, bağışıklık sistemi zayıf olan 5-11 yaş grubundaki çocuklara da söz konusu dozun uygulanabileceğini aktardı.

Süre 6 aydan 5 aya indirildi
FDA ayrıca, 12 yaşın üzerindeki herkes için iki doz aşılamanın tamamlanmasından sonra, güçlendirici aşıların uygulanma süresini 6 aydan 5 aya indirdi.

FDA, güçlendirici aşıların uygulanmasındaki süre değişikliğinin yalnızca Pfizer/BioNTech aşısı olanlar için geçerli olduğunu belirterek, Moderna aşılarını alan kişilerin güçlendirici aşılarını olmak için 6 ay beklemesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, Johnson & Johnson aşısı olan kişilerin güçlendirici doz olmalarına ilişkin tavsiyeler hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Ülkede yüzde 33'lük kısım güçlendiri aşı yaptırdı
Şu anda, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de aşılamaya uygun kişilerin yalnızca yaklaşık yüzde 33'ü güçlendirici Covid-19 aşısı oldu. FDA'nın kararıyla güçlendirici aşıların süresinin 5 aya düşürülmesi ile ABD'de milyonlarca kişinin güçlendirici aşı alabileceği tahmin ediliyor.

FDA'nın güçlendirici aşıların uygulanmasındaki süre değişikliği kararı, İsrail'de yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 bin 300'den fazla genç üzerinde yapılan araştırmalardan sonra geldi.

Araştırmada, Pfizer-BioNTech takviye dozunun, 6 yerine 5 ayda verildiğinde, kişileri Omicron mutasyonundan daha iyi koruyabileceği ileri sürüldü. FDA'dan Dr. Janet Woodcock yaptığı açıklamada, gençlerde güçlendirici aşının uygulanmasının ardından "yeni bir güvenlik endişesi" bulunmadığını ve "güçlendirici aşılarla bağlantılı herhangi bir kalp iltihabına ilişkin yeni bir rapor bulunmadığını" belirtti.

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