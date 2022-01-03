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Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 4 bölge yıl sonuna 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

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TUNCELİ Valiliği, Cumhurbaşkanlığı kararıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Hozat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ali Boğazı ve Kıran Deresi ile Ovacık Eğerci ve Karadere bölgelerinin 31 Aralık 2022’ye kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tunceli'de 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29 Aralık 2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar 4 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.

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