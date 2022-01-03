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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek için korkuluğa çıktı. Şahıs yaklaşık 1 buçuk saat sonra ikna edilirken köprü üzerinde trafik oluştu.

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İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşanan olayda bir kişi, köprünün demir korkuluklarına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Durumu görenler polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 buçuk saatte ikna edildi

Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi. Bunun üzerine köprüye müzakereci istendi. Müzakerecinin yaklaşık 1 buçuk saat süren ikna çabası sonucu şahıs intihar etmekten vazgeçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

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