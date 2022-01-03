Yasak Elma bu akşam yok mu yeni bölüm ne zaman FOX yayın akışı

Pazartesi günü FOX TV ekranlarını sevilen dizi Yasak Elma'yı izlemek için açanlar dizi neden yok araştırması yapıyor. FOX TV 3 Ocak yayın akışına göre bu akşam Yasak Elma dizisi yeni bölüm yok. Yasak Elma yeni bölüm 17 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

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Yasak Elma dizisi neden yok, bu akşam yeni bölüm yok mu araştırması seyircinin gündeminde. Ocak ayının ilk haftası birçok dizi gibi Yasak Elma dizisi de ekrana gelmeyecek. FOX TV yayın akışına göre Yasak Elma 126. yeni bölüm 17 Ocak'ta ekrana gelecek.

Yasak Elma son bölümde neler oldu: Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar.

Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.