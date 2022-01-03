TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 Süper Kupa talebine yanıt: Sıcak bakıyoruz

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da 2011 yılı Süper Kupa finalinin oynanmasını isterken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, iki kulübün talebine olumlu baktığını söyledi.

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Yargıtay'ın futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onamasının ardından Fenerbahçe yönetimi 2011 yılındaki Süper Kupa finalinin oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmuştu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Fenerbahçe'nin talebini olumlu karşıladı.

İki kulüp arasında yaşanan bu sürecin ardından gözler TFF'ye çevrildi. Konuyla ilgili Habertürk TV'ye konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İki büyük kulübümüz böyle bir taleple bize geldiler. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Ben de 2011 yılındaki Süper Kupa finalinin oynanması taraftarıyım. Yönetim kurulu toplantısında oyumu bu yönde kullanacağım" dedi. TFF yönetimi gelecek hafta yapacağı toplantıda bu talebi değerlendirecek.