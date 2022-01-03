Büyük Selçuklu dizisi neden yok TRT 1 3 Ocak yeni bölüm bu akşam yok mu?

Pazartesi günü TRT 1 ekranlarını sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'yu izlemek için açanlar dizi neden yok araştırması yapıyor. TRT 1 3 Ocak yayın akışına göre bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm yok. Kuruluş Osmanlı 9. yeni bölüm 10 Ocak pazartesi günü yayınlanacak.

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yok, bu akşam yeni bölüm yok mu araştırması seyircinin gündeminde. Ocak ayının ilk haftası birçok dizi gibi Büyük Selçuklu dizisi de ekrana gelmeyecek. TRT 1 yayın akışına göre Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 9. yeni bölüm 10 Ocak'ta ekrana gelecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu 8.Bölüm Özet

Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.