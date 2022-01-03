Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de buluştu: Bu kalabalığı daha evvel burada toplayamayanlar vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'nin mitingine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin metro temel atma töreninde buluştu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törene katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener törende kalabalıklara hitap etti. Akşener konuşmasında meydandaki kalabalık için "Bu kalabalığı daha evvel burada toplayamayanlar vardı. Ne olacak şimdi?" derken. Kılıçdaroğlu, "Sakın ola umutsuzluğa kapılmayın" dedi.

İlk olarak konuşan Akşener'in konuşmasından satır başları:

- 2017'den 2018'e, 2018'den 2022'ye kadar gelirleriniz azaldı. Çocuklarınızın işsizliği çoğaldı. Kayırmacılık dibine vurdu. Bu sene çiftçi buğdayı için gübre atamadı. Ekmeğimizi çaldılar, hayatımızı da çaldılar. Şimdi öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki bakanlar emir eri, müsteşarlık kavramı gitti. Bu ülkenin hafızası gitti. Beka diyorlar, bu ülkenin hafızasını götürdünüz. Bundan büyük beka sorunu mu olur? En büyük beka sorunu sizsiniz.

- 5 maaş alan utanmadan 6'ncısını istiyorsa bu tek adam sistemini sonucudur. Yandaş kayırma ortadaysa, senin çocuğun mülakatta 86 puanla eleniyorsa bu ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Bu sorunun sorumlusu bu tek adam sistemini isteyen sayın Erdoğan ve ucube sistemdir.

- Belediyeler eliyle şehirlerde zenginler ve fakirler oluşmuş. Zenginler AK Partili, fukaralar her partili olmuş. Bu harami düzeni hep birlikte yıkacağız.

- Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Burada bir miting yaptın. Sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun mitingine izin vermedin, onu da gördük. Şimdi burada Mersinlinin teveccühü var. Mersinli burada ve bir mesaj veriyor. Milletle bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Size domates, yarım simit ye diyenlerin kendileri ne yiyor?"

Akşener'den sonra Kılıçdaroğlu konuştu:

- Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanda miting yapmamıza izin vermemişlerdi. Demek ki meydan dolabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk adalet istiyor.

- Sayın Akşener, bugün yaşadığımız tabloyu çok güzel açıkladı. Evlerde tencerenin kaynamadığını, büyük sorunların olduğunu ifade etti. Sizlerden sadece bir isteğim var. Sakın ola umutsuzluğa kapılmayın.

- Emeklinin, işsiz gençlerin, ev kadınlarının derdini biliyorum. Bu ülke zengin bir ülke, bu ülke güçlü bir ülke. Gençlerimiz umutsuz. Acaba yurt dışına gidersem daha iyi koşullarda çalışabilir miyim diye düşünüyorlar.

- 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2 buçuk milyon azalacak. Bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. 5 yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Yeterli kaynağımız var. Kaynağın nereye harcanacağını siyasi otorite belirler. İktidar diyor ki yandaşlara ayırılacak. Biz diyoruz ki vatandaşlara ayırılacak.

- İlk kez sandığa gidecek gençlere bir sözüm var. Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi değiştireceksiniz. Sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız. Sandık bugün olmazsa yarın gelecek.