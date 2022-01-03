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Ukraynalı kadın apartta ölü bulundu ekipler odaya girdiklerinde bakın neyle karşılaştılar?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukraynalı kadın apartta ölü bulundu ekipler odaya girdiklerinde bakın neyle karşılaştılar?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen kadının odasının içki şişeleri, yiyecekler ve kullandığı ilaçlarla çöplüğe dönüştüğü gözlendi.

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Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır bir apartta kaldığı bildirilen Ukraynalı 28 yaşındaki Valeria Nesterska isimli kadının, birkaç gündür odadan çıkmaması üzerine odasına giden görevli, kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdığında genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Valeria Nesterska’nın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ve 112 ekiplerinin olay yerine geldiğinde genç kadının odasında çok sayıda boş içki şişesi, yiyecek ve etrafa dağılmış ilaçlarla karşılaştığı ve çöplüğü andıran bir odayla karşılaştığı bildirildi.

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