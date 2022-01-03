CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'derhal paylaş' çağrısı Kılıçdaroğlu girmesin diye zinciri kim taktı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na randevusuz görüşmeye gittiği gün kapıya asılan kelepçe gündem olmuştu. Abdulkadir Selvi'nin kapıya asılan zinciri Kılıçdaroğlu'nun koruma polisi tarafından verildiği iddialarına CHP'den açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KPSS'de yüksek puan alıp mülakatta elenen kişilerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu almak istemiş ancak reddedilmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanlığı binasına gitmiş ve içeri alınmamıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi kapıya zincirin Kılıçdaroğlu'nun koruma polisi tarafından takıldığını idda etmişti. CHP bununla ilgili basın açıklaması yaparak "Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin bazı hayal ürünü iddialarına karşı İletişim Koordinatörlüğümüzün yanıtıdır." diyerek iddiaları yalanladı.

CHP Genel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu köşe yazısında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının Sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. "Elimde belge olmadan konuşmam" diyen Sn. Selvi'yi bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davem ediyoruz." dedi.