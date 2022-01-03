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20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı var

 AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi kavşağında 20 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında meydana geldi. Yoğun sisten görüş mesafesinin düştüğü yolda gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza oldu. Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile hafif ticari araç dahil 20 araç çarpıştı.

Yaylabağı Belde Belediyesi'ne ait yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrildiği kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Savaş Demirez, "Yolun gizli buzlanmasından, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmış. Otobüs frene basmış, kaldırıma çarpıyor ve devriliyor" dedi.

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