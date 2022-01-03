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Bursa'da yaşandı! Kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran şüpheli yakalandı

Bursa'da yaşandı! Kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran şüpheli yakalandı

BURSA’da elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kırarken görüntülenen kişi polis tarafından gözaltına alındı.  Şüpheli ifadesinde, otopark işletmecisi ile husumetli olduğunu, ona zarar vermek için otoparktaki araçlara kürekle vurduğunu söyledi. 

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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Tarihi İnkaya Çınar Ağacı’nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Turizm bölgesindeki restoran ve kafelerin otoparkına elindeki kürekle gelen Raif Pilavcılar, kürekle park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparkta bulunan araçlara zarar veren Pilavcılar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Araçlarda hasar meydana gelirken, süpheli olay yerinden uzaklaştı. Araç sahipleri otoparka geldiklerinde, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araçlara zarar veren Pilavcılar’ı yakalayarak, gözaltına aldı.

Pilavcılar ifadesinde, otopark işletmecisi Halil U. ile husumetli olduğunu, ona zarar vermek için otoparktaki araçlara kürekle vurduğunu söyledi. 

​Adliyeye sevk edilen Pilavcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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