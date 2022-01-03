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Bundesliga'daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti

Bundesliga'daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti.

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Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği oylamada sezonun ilk yarısının en iyileri Bundesliga’da forma giyen 234 futbolcunun oyuyla belirlendi.

Futbolcuların yüzde 39,7’si Lewandowski’yi ilk yarının en iyi futbolcusu seçerken, Lewandowski’yi yüzde 17,9 ile Borussia Dortmun’un Norveçli futbolcusu Erling Haaland ve yüzde10,3 ile Leipzig’de oynayan Fransız futbolcu Christopher Nkunku takip etti.

En iyi kaleci kategorisinde yüzde 30,3 ile Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer en fazla oyu alırken, Freiburg’u çalıştıran Christian Streich de yüzde 22,2 ile en iyi teknik direktör seçildi.

Deniz Aytekin en iyi hakem

En iyi hakem kategorisinde ise 43 yaşındaki Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yüzde 38,5 ile en fazla oyu aldı.

Bundesliga’daki futbolcular "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu kim?” sorusuna da yüzde 43,2 ile Robert Lewandowski cevabını verdi. Liverpool’da oynayan Muhammed Salah yüzde 20,5 ile ikinci, Paris Saint-Germain’de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi de yüzde 11,5 ile üçüncü oldu.

Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp da yüzde 34,6 ile şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.

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