İstanbul'da vaka sayıları patladı Vali Yerlikaya uyardı

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları son 10 günde Omicron varyantıyla da beraber artışa geçti. İstanbul Valisi Yerlikaya, aşı, maske ve mesafeyi hatırlattı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da Omicron ile artan vaka sayılarına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini hatırlattı. Yerlikaya sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron’a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım VİRÜS’teki güç kaybına değil, MASKE’mize güvenelim; SOSYAL MESAFE’mize dikkat edelim"