BIST 1.905
DOLAR 13,11
EURO 14,93
ALTIN 767,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de ortalık karıştı! Ortaokulda taciz gerginliği kantinci tutuklandı

İzmir'de ortalık karıştı! Ortaokulda taciz gerginliği kantinci tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda kantinci T.D., bazı çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tacizin örtbas edilmeye çalışıldığını öne süren veliler,  okul yönetimi ile görüşme talepleri kabul edilmeyince gerginlik yaşandı.

Abone ol

İlçedeki bir okulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre 7 ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu ailelerine söylemesi ile konu polise taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Okul önünde toplanan veliler, tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.

'Kantinci kaçtı'

Taciz edildiğini öne süren öğrencilerden Ö.M. (13), "Kantinci beni ve birden fazla kişiyi taciz etti. İlk olarak müdüre söyledik. Müdür de olayı örtbas etmeye çalıştı. Taciz edildiğini söyleyen iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitlediler. Olay, birden fazla kişi şikayette bulununca ortaya çıktı. Duyulunca kantinci kaçtı. Beni de hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz etti" dedi.

'Elini kızımın omzundan içeriye sokmuş'

Ö.M.'nin velisi Yasemin M. de şunları söyledi:

"13 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Ortaya çıkaracakları yerde, tacizi örtbas etmişler. Müdür, çocukların yanlış anladığını söylüyor. Kızıma neden daha önce bana söylemediğini sorunca, 'müdür ve rehber öğretmen aratmadı' dedi. Sonrasında müdür beni küçük bir olay olduğunu söyleyip, okula çağırdı. Gittiğimde kantincinin elinin çocuklara dokunduğunu, çocukların da bunu taciz sandığını söyledi. Elini kızımın omzundan içeriye sokmuş. Hem müdürden hem de bir öğretmeninden şikayetçi oldum."

'Müdür binadan çıkmıyor'

Velilerden Melike D. ise "Kantinci çocukları taciz ediyormuş. Çocuklar istediğini yapmayınca da küfür edip, darp ediyormuş. Olay, geçen cuma günü olmuş. Patlak verince müdürle görüşmek için geldik ama binadan çıkmıyor. Okuldaki bir öğretmenleri de çocukları suçlamış. Benim çocuğum direkt olarak taciz edilmemiş ama taciz edilen arkadaşları var" diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili sürecin sürdüğünü belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu
Emlak Katılım Yalova'da ilk şubesini hizmete sundu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İstanbul'da vaka sayıları patladı Vali Yerlikaya uyardı
İstanbul'da vaka sayıları patladı Vali Yerlikaya uyardı
ASELSAN denizdeki ilk ihracatlarına hazırlanıyor iki ülke belli oldu
ASELSAN denizdeki ilk ihracatlarına hazırlanıyor iki ülke belli oldu
CHP'de kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verilecek
CHP'de kritik gün! Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verilecek
Bir anne dedektif gibi çalışıp 13 yaşındaki kızın tecavüze uğradığını ortaya çıkardı! Mesajı atıp yakalattı
Bir anne dedektif gibi çalışıp 13 yaşındaki kızın tecavüze uğradığını ortaya çıkardı! Mesajı atıp yakalattı
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu metro incelemesinde: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu metro incelemesinde: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz
Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz
İstanbul'da taksiciler güncellemede! Bekleyenin eli havada kaldı
İstanbul'da taksiciler güncellemede! Bekleyenin eli havada kaldı
Usta öğretici maaşı 2022 kaç para oldu ocak zamlı yeni maaş
Usta öğretici maaşı 2022 kaç para oldu ocak zamlı yeni maaş